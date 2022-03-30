Biletler satışta

Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta maçında Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacak. Gaziantep'e yenilen sarı-kırmızılı ekibin kazanmaktan başka çaresi yok. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri bugün genel satışa çıkacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta maçında Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacak. Gaziantep'e yenilen sarı-kırmızılı ekibin kazanmaktan başka çaresi yok. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri bugün genel satışa çıkacak. 30 TL'den başlayan biletlere taraftarların ilgisinin şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.