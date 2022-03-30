Haberler Galatasaray Biletler satışta

Biletler satışta

Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta maçında Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacak. Gaziantep'e yenilen sarı-kırmızılı ekibin kazanmaktan başka çaresi yok. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri bugün genel satışa çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Biletler satışta
Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta maçında Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacak. Gaziantep'e yenilen sarı-kırmızılı ekibin kazanmaktan başka çaresi yok. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri bugün genel satışa çıkacak. 30 TL'den başlayan biletlere taraftarların ilgisinin şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.
DİĞER
48 yaşındaki Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! Songül Karlı'nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!
Duyanları şaşkına çeviren olay! Evin çatısına araba düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor