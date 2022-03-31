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GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli'nin son durumu netleşti. Tecrübeli futbolcunun, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacağı da belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 09:54
GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona rövanşında görev verilmeyen Sofiane Feghouli'de korkulan oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun MR raporlarını Cezayir Milli Takımı'na yolladı ve oynatılmaması yönünde tavsiye verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Ancak Feghouli, raporlara rağmen oynatıldığı milli maçta sakatlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Cezayir Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı play-off ilk müsabakasında forma giydikten sonra çıktığı antrenmanı tamamlayamayan ve rövanşta oynayamayan Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Sabah'ta yer alan habere göre Cezayirli yıldız, Karagümrük maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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