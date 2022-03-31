GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti! Fenerbahçe derbisinde...

Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona rövanşında görev verilmeyen Sofiane Feghouli'de korkulan oldu.
Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona rövanşında görev verilmeyen Sofiane Feghouli'de korkulan oldu.
Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun MR raporlarını Cezayir Milli Takımı'na yolladı ve oynatılmaması yönünde tavsiye verdi.
Ancak Feghouli, raporlara rağmen oynatıldığı milli maçta sakatlandı.
Cezayir Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı play-off ilk müsabakasında forma giydikten sonra çıktığı antrenmanı tamamlayamayan ve rövanşta oynayamayan Sofiane Feghouli'nin durumu netleşti.
Sabah'ta yer alan habere göre Cezayirli yıldız, Karagümrük maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak yok.
32 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.