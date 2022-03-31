GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı Işıtan Gün'ün sözleri! "Ortada bir soygun var"

Spor haberi... Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün gündemi sarsan önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Gün'ün açıklamalarını yorumladı. Uluç yaptığı değerlendirmede "Dava açmayacak savcıyı düşünemiyorum. Işıtan Gün'ün yazısında hakem olayından büyük skandallar var. Becali'ye İstanbul'daki adamı Galatasaray'ı şikayet ettiriyor. Ortada bir soygun var. Işıtan Gün'ün yazısında hakem olayından daha büyük skandallar var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)