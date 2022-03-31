GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

Son iki başkanın yaşadığı ibrasızlık krizi Galatasaray'da başkan arayışlarını hızlandırdı. Başkan Burak Elmas'la ilgili son ibra oylamasının sonucunun açıklandığı dakikadan itibaren camianın ileri gelenleri görüşme üzerine görüşme yapıyor.
Özellikle 'Derin Galatasaray' olarak lanse edilen liselilerin kanaat önderleri "Duruma el koyma vakti geldi" diyerek aday arayışına girdi.
Son seçimde Eşref Hamamcıoğlu desteklenmişti. Ancak ne kendisi ne de oluşturduğu yönetim kurulu yeterli görülmediği için oy potansiyeli sınırlı kalmıştı. Şimdi herkesi kapsayacak bir yönetim kurulu oluşturulması planlanıyor.