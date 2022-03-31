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GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

Burak Elmas döneminin ibrasızlıkla sona ermesinin ardından kolları sıvayan Galatasaray'da çatı aday aranıyor... Sarı-kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, camianın yükünü kaldırabilecek başkan bulmak ve herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturmak için çalışmalara başladı. Cimbom'da çatı aday için belirlenen ilk isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

Son iki başkanın yaşadığı ibrasızlık krizi Galatasaray'da başkan arayışlarını hızlandırdı. Başkan Burak Elmas'la ilgili son ibra oylamasının sonucunun açıklandığı dakikadan itibaren camianın ileri gelenleri görüşme üzerine görüşme yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

Özellikle 'Derin Galatasaray' olarak lanse edilen liselilerin kanaat önderleri "Duruma el koyma vakti geldi" diyerek aday arayışına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

Son seçimde Eşref Hamamcıoğlu desteklenmişti. Ancak ne kendisi ne de oluşturduğu yönetim kurulu yeterli görülmediği için oy potansiyeli sınırlı kalmıştı. Şimdi herkesi kapsayacak bir yönetim kurulu oluşturulması planlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

BU KEZ SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın kaybedecek zamanı olmadığını düşünen liseliler, zamanın da dar olması sebebiyle ilk teklifi herkes tarafından sevilen ve sayılan Ali Dürüst'e yaptı. Bir süredir aktif rol almayan Dürüst'e başkanlığa adaylığını koyması için baskılar başladı. Daha önce pek çok kez adaylığa 'hayır' diyen Dürüst'ün genel bir uzlaşma sağlanması halinde aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında...

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

30 Nisan'da yapılacak seçim için şu ana kadar sadece Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun da yarışa dahil olması bekleniyor. Ancak ortak bir aday çıkması halinde geri adım atması da sürpriz olmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

İŞTE KANAAT ÖNDERLERİNİN ARADIĞI BAZI ÖZELLİKLER:
* Camianın yükünü kaldırabilecek bir aday olacak.

* Herkesi kucaklayan bir yönetim kurulu oluşturacak.

* Başkan yumruğunu masaya vurduğu zaman ses getirecek.

* Galatasaray'a kazanmaya değil kazandırmaya gelecek.

* Kendini camianın üzerinde gören isimlerle çalışmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

AYSAL'DAN YEŞİL IŞIK
Taraftarların yeniden başkan olarak görmek istediği Ünal Aysal, yakın çevresine başkan adaylığı için yeşil ışık yaktı. Aysal, cuma gününe kadar süre istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

ÖZGÖRKEY SAHNEDE
Eşref Hamamcoğlu'nun ekibinden ayrılan Cemal Özgörkey destek bulması halinde başkan adayı olmak için nabız yokluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Çatı aday aranıyor! İlk teklif o isme...

ÖZBEK DÜŞÜNMÜYOR
İki kez seçim kaybeden Dursun Özbek güçlü bir talep gelmediği sürece yeniden kongrede aday olmayı düşünmüyor.

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