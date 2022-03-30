Canlı yayında açıkladı! Galatasaray Başkan adayı Fatih Terim olacak mı? Arda Güler'e Stefan Kuntz'dan milli takm müjdesi!

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki son yaşananları Futbol Plus Youtube ekranlarına değerlendirdi.
- Stefan Kuntz'un yol haritası nasıl olacak? Avrupa Şampiyonası öncesi bizi neler bekliyor?
- U17 Milli Takımı'ndan, A Milli Takım'a hangi futbolcular çekilecek. Arda Güler listede var mı?
- Fatih Terim, Galatasaray başkanlığına adaylığını kuyacak mı?
- Beşiktaş, Atiba ile ilgili ne kadar verdi?
- Trabzonspor, Beşiktaş derbisine savunmadaki eksikleri sonrası nasıl çıkacak?
İşte yaşanan gelişmeler ve önemli değerlendirmelerin bulunduğu o program;