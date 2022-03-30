Haberler Galatasaray Canlı yayında açıkladı! Galatasaray Başkan adayı Fatih Terim olacak mı? Arda Güler'e Stefan Kuntz'dan milli takm müjdesi!

Canlı yayında açıkladı! Galatasaray Başkan adayı Fatih Terim olacak mı? Arda Güler'e Stefan Kuntz'dan milli takm müjdesi!

A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile oynadığı hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılırken, maç sonrası teknik direktör Stefan Kuntz, yeni maceralar için parolasını belirledi. Bu bağlamda Stefan Kuntz, gelecek jenerasyonu bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda değerlendirmek istiyor. Kuntz'un hedefinde, Arda Güler var. Öte yandan Galatasaray'da da gündemin 1 numaralı maddesi başkanlık seçimi. Burak Elmas'ın seçime gideceği bilinirken, kulislerde Fatih Terim'in aday olacağı konuşuluyor. Peki, Türk futbolunda yaşanan son durumlar neler? Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı'mıza dair tüm gelişmeleri aktardı. İşte o program...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray Başkan adayı Fatih Terim olacak mı? Arda Güler'e Stefan Kuntz'dan milli takm müjdesi!

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki son yaşananları Futbol Plus Youtube ekranlarına değerlendirdi.

- Stefan Kuntz'un yol haritası nasıl olacak? Avrupa Şampiyonası öncesi bizi neler bekliyor?

- U17 Milli Takımı'ndan, A Milli Takım'a hangi futbolcular çekilecek. Arda Güler listede var mı?

- Fatih Terim, Galatasaray başkanlığına adaylığını kuyacak mı?

- Beşiktaş, Atiba ile ilgili ne kadar verdi?

- Trabzonspor, Beşiktaş derbisine savunmadaki eksikleri sonrası nasıl çıkacak?

İşte yaşanan gelişmeler ve önemli değerlendirmelerin bulunduğu o program;

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