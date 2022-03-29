GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

YILDIZLAR ŞOKTA: Birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken ve scout ekipleri tarafından yakından takip edilen Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlere gelecek olan teklifler bekletilecek.

KRAL DÜŞER: Camiada herkesin ağzında "Kral düşer, Galatasaray düşmez" sözü var. Ancak bu kadar belirsizliğin, bu kadar bilinmezliğin ortasında düşme hattına bu kadar yakınken, ortaya taraftarların canını yakabilecek bir durumun çıkmasından korkuluyor.