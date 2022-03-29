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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

Galatasaray seçim sürecine girdi ve ödemelerden transferlere kadar birçok hayati konu durdu. Teknik heyetin durumu belirsizleşti. En önemli sorun da düşme hattının sadece 2 basamak üzerinde yer alan takımın ortaya çıkan bu olumsuz tablodan etkilenme ihtimali... İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

Galatasaray'ın mali kongresinden tarihi bir karar çıktı. Tam 24 saat süren genel kurulda, Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi ve seçim sandığı yeniden ortaya çıktı. Başkanlığı düşen Elmas, çok da bekletmeden seçim tarihini açıkladı ve Galatasaray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

Ancak yeni başkanın göreve başlayacağı tarihe kadar kulübü hem mali hem de saha içinde oldukça sıkıntılı günler bekliyor. Üstelik hazırlanan yeni bütçe de 'ibrasızlık' çıktığı için kongrede onaylanmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

ÖDEMELER DURDU: Son dönemde zaten paralarını doğru düzgün alamayan oyuncular oldukça tedirgin... Başkanın aylar önce verdiği, 'Ödemeler Nisan'da' sözünü tutmasından umudu kestiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

TORRENT ŞAŞKIN: Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Başkan'ın görevi bırakmasının kendisini nasıl etkileyeceğini bilmiyor. Kimse de kendisiyle en azından şu ana kadar konuşmadı. Katalan teknik adamın bu ruh hali ile takıma nasıl faydalı olacağı şüpheli...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

HAKEM HATALARI: Hakemler başta pek çok konuda sesini çok fazla çıkarmayan yönetimin, seçime kadar olan süreçte gardının daha da fazla düşmesi muhtemel...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

TRANSFERLER İPTAL: 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde tüzük gereği aday olamayan Başkan Burak Elmas, tartışma açmamak için kontrat yapmaktan kaçınacak. Burak Elmas, danışman Luis Campos ve Pasquale Sensibile'nin üzerinde çalıştığı transferler askıya alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

YILDIZLAR ŞOKTA: Birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken ve scout ekipleri tarafından yakından takip edilen Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlere gelecek olan teklifler bekletilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

KRAL DÜŞER: Camiada herkesin ağzında "Kral düşer, Galatasaray düşmez" sözü var. Ancak bu kadar belirsizliğin, bu kadar bilinmezliğin ortasında düşme hattına bu kadar yakınken, ortaya taraftarların canını yakabilecek bir durumun çıkmasından korkuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük tehlike! Küme düşme...

9 PUAN FARK VAR
Galatasaray ile küme düşme hattında yer alan en yakın rakibi Altay arasında 9 puan fark var. Ama daha ortada 8 maç var ve her an her şey değişebilir. Özellikle de Galatasaray'ın kalan 8 rakibi karşısında ilk devrede sadece 1 galibiyet alabilmiş olması endişeleri artırıyor.

SAVAŞ ÇORLU

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