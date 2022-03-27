Haberler Galatasaray Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Sezon başında Fatih Terim'in yoğun isteği üzerine takıma katılan Cicaldau ve Morutan'ın performansları tartışma konusuydu. Galatasaray Kulübü, Mali Genel Kurul'da bu oyunculara ödenen parayı da açıklarken Rumen basınından şok bir yorum geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 18:48 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 18:52
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Galatasaray forması altında gösterdikleri performansla beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Cicaldau ve Morutan, kendilerine ödenen bonservis bedelleri nedeniyle eleştiriliyordu.

Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Cicaldau için 7, Morutan içinse 3.5 milyon Euro ödeyen Aslan, bu oyunculara verilen paraları da açıkladı. Bunun üzerine Rumen basınından şok bir yorum geldi.

Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Haberde; Domenec Torrent döneminde fazla forma şansı bulamayan Cicaldau ve Morutan'ın bu duruma rağmen şikayet etmedikleri, çünkü Romanya'daki kazançlarına oranla oldukça fazla bir para kazandıkları yazıldı.

Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Haberde ayrıca; Cicaldau ve Morutan'ın kazançlarının sezon sonunda takımdan ayrılmalarına neden olabileceği vurgulandı. Özellikle Cicaldau'nun ayda 66 bin Euro kazandığı ve Romanya Ligi'nin en çok kazanan oyuncusu olan Runar Sigurjonsson'dan (38 bin Euro) oldukça fazla maaş aldığı belirtildi.

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