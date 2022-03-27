Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Galatasaray forması altında gösterdikleri performansla beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Cicaldau ve Morutan, kendilerine ödenen bonservis bedelleri nedeniyle eleştiriliyordu.
Galatasaray forması altında gösterdikleri performansla beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Cicaldau ve Morutan, kendilerine ödenen bonservis bedelleri nedeniyle eleştiriliyordu.
Cicaldau için 7, Morutan içinse 3.5 milyon Euro ödeyen Aslan, bu oyunculara verilen paraları da açıkladı. Bunun üzerine Rumen basınından şok bir yorum geldi.
Haberde; Domenec Torrent döneminde fazla forma şansı bulamayan Cicaldau ve Morutan'ın bu duruma rağmen şikayet etmedikleri, çünkü Romanya'daki kazançlarına oranla oldukça fazla bir para kazandıkları yazıldı.
Haberde ayrıca; Cicaldau ve Morutan'ın kazançlarının sezon sonunda takımdan ayrılmalarına neden olabileceği vurgulandı. Özellikle Cicaldau'nun ayda 66 bin Euro kazandığı ve Romanya Ligi'nin en çok kazanan oyuncusu olan Runar Sigurjonsson'dan (38 bin Euro) oldukça fazla maaş aldığı belirtildi.