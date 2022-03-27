Rumen basınından şok yorum! Cicaldau ve Morutan...

Haberde ayrıca; Cicaldau ve Morutan'ın kazançlarının sezon sonunda takımdan ayrılmalarına neden olabileceği vurgulandı. Özellikle Cicaldau'nun ayda 66 bin Euro kazandığı ve Romanya Ligi'nin en çok kazanan oyuncusu olan Runar Sigurjonsson'dan (38 bin Euro) oldukça fazla maaş aldığı belirtildi.

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