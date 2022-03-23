TRANSFER HABERİ: Kayserispor'dan ayrılan İrem Barut Galatasaray'da!

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da ayrılık yaşandı. Kayserispor'un 2004 doğumlu savunma oyuncusu İrem Barut, Galatasaray Hepsiburada Kadın FK'ya transfer oldu.

İrem Barut yaptığı paylaşımda, "5 yıldır formasını büyük bir gururla taşıdığım Yukatel Kayserispor Kadın FK ailemden ayrılıyorum. Bu forma altında her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel anılarım oldu burada. Şimdi kendim için yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi. Desteğinizi her zaman kalbimde hissedeceğim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca beni her zaman destekleyen ablalarıma, kardeşlerime ve buralara kadar yükselmemi sağlayan Mutlu Önal'a, Osman Bahadır Kökoğlu'na, Şafak Aytaş'a ve Sercan Erdoğan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın ki ayrılıklar da sevdaya dâhildir. Her şey için teşekkürler. Hakkınızı helal edin" dedi.



