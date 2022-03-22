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İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

Spor haberi... Galatasaray'daki performansıyla Avrupa kulüpleri dahil birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri günden güne artıyor. Lyon, Atletico Madrid, Wolfsburg ekiplerinin ardından taliplerin arasına İngiliz devleri de katıldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 11:51
İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray forması altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Olimpik Lyon, Atletico Madrid ve Wolfsburg'un takibinde olan genç oyuncu, Tottenham ile Arsenal'in de transfer listesinde girmeyi başardı.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

KEREM AKTÜRKOĞLU SCOUTLARIN RADARINDA
23 yaşındaki genç yetenek, İngiliz temsilcilerinin scout ekipleri tarafından uzun bir süre yakından takip edildi. Tottenham ve Arsenal sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN SONRAKİ SATIŞINDAN PAYLI TEKLİF
Sarı-Kırmızılı yönetici Işıtan Gün, verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu ile iki İngiliz ekibinin ilgilendiğini ifade etmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kerem'in satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

Alman ekibi Wolfsburg'tan gelen 15 milyon euroluk teklif geri çevrilmişti, yönetim, genç oyuncunun sonraki satışında da bir miktar pay almayı hedefliyor. Aktürkoğlu'nun 2026 yılının haziran ayına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

BU SEZONA İSTATİSTİKLERİ İLE DAMGA VURDU
Başarılı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta, 3 bin 345 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde takımına, 11 gol, 9 asistlik katkı yaptı. Kerem, sahada kaldığı her 312 dakikada bir takımına gol katkısında bulundu.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

8 kez A Milli Takım forması giyen genç oyuncu, 3 gol atma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon Euro'ydu. Kerem Aktürkoğlu'nun 2020 yılında piyasa değeri ise 200 bin Euro'ydu.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

YETİŞTİREN HOCASI KONUŞTU
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük etkisi olan Erzincan'daki hocası Kemal Kılıç, Akşam'a konuştu.

İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

Kılıç "Fatih Terim'e karşı özel bir sevgimiz, saygımız var. Tabii ki Galatasaray'a gitmesi ve Fatih Hoca ile çalışması yönünde telkinlerimiz oldu. Fenerbahçe ve birçok kulüp istiyordu. Burada Fatih Terim'in Türkiye'nin en büyük hocalarından biri olması da Kerem'in Galatasaray'ı seçmesinde rol oynadı" ifadelerini kullandı.

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