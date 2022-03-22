İngiliz devleri de sıraya girdi! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray forması altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Olimpik Lyon, Atletico Madrid ve Wolfsburg'un takibinde olan genç oyuncu, Tottenham ile Arsenal'in de transfer listesinde girmeyi başardı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SCOUTLARIN RADARINDA
23 yaşındaki genç yetenek, İngiliz temsilcilerinin scout ekipleri tarafından uzun bir süre yakından takip edildi. Tottenham ve Arsenal sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN SONRAKİ SATIŞINDAN PAYLI TEKLİF
Sarı-Kırmızılı yönetici Işıtan Gün, verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu ile iki İngiliz ekibinin ilgilendiğini ifade etmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kerem'in satışından 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor.