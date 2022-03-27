Galatasaray seçime ne zaman gidecek? Yeni başkan kim olacak?

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler, kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı.

👉MUSTAFA CENGİZ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Kulüpte 1 Ocak-16 Haziran'da görevde bulunan merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi. Cengiz döneminin idari faaliyetleri için verilen oyların 918'i ibra edilme, 421'i ise ibra edilmeme yönünde çıktı. Kullanılan oyların 32'si çekimser, biri de geçersiz sayıldı. Mustafa Cengiz yönetiminin mali ibrası için de kullanılan oyların 958'i lehte, 377'si ise aleyhte verildi. Bu oylamada 36 çekimser, 4 de geçersiz oy çıktı.

📢GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN? TÜZÜK NE DİYOR?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. İşte Elmas'ın açıklamalarının tamamı:

Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesinde, "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak" ifadeleri yer alıyor.

GALATASARAY'DA YENİ BAŞKAN KİM OLACAK❓

Galatasaray'da seçime gidilme zorunluluğunun doğmasının ardından yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte henüz adaylığını açıklayan olmadı ancak kulislerde konuşulan isimler şunlar:

🔸Ünal Aysal

🔸Abdurrahim Albayrak

🔸Dursun Özbek

🔸Metin Öztürk

🔸Eşref Hamamcıoğlu

🗣BURAK ELMAS: BENİ ÇOK ÜZDÜ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kongrenin son saatlerinde ise şunları söylemişti:

Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme çabalarımızın, en azından arzumun bir adım bile ilerlemiş olmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kısa sürede birçok şeyi tecrübe ettim. Galatasaray değerlerini hiçbir zaman rencide etmemeye, hizmet etmeye çaba gösterdim. Genç arkadaşlarımın üzüntüsünü görmek beni çok üzdü. Demek ki onlara çok ümit vermişim. Size yalan söylemedim. Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için bunları söyledim. Bunların hepsi için çalışıyorum. Benim de hayal kırıklıklarım var.