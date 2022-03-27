SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da ibra oylaması sona erdi! Burak Elmas...

Galatasaray'da başlayan mali genel kurulda ibra oylaması sona erdi. Yapılan oy sayımının ardından merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi 2021 yılının ilk yarısında mali ve idari yönden ibra edilirken mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi.

Başkan Burak Elmas sonuçlar açıklandıktan sonra kürsüye gelerek, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacak ve bu seçime mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar katılamayacak.

Galatasaray Spor Kulübü de oylama sonrası resmi Twitter hesabından oylama sonucunu şöyle duyurdu:

-Galatasaray Spor Kulübü 89. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Mustafa Cengiz dönemi), 1 Ocak 2021 - 21 Haziran 2021 dönemi idari ve mali bakımdan ibra edildi.

-Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi.