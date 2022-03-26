GALATASARAY HABERLERİ - Abdurrahim Albayrak Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecini anlattı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı başladı. Kürsüye gelen eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecini paylaştı.

"Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız" diyen Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştuk. Çok zor bir transferdi. Kerem'i her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir. Geçen sene 850 bin TL'ye oynadı. Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak.