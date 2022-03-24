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İbra etmeyeceğim!

Başkan adayı Öztürk, “Eskiden ‘Mayıslar bizim’ derdik, martta hedefsiz kaldık” dedi ve genel kurulda vereceği oyu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
İbra etmeyeceğim!
Başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, başkan Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı. Dünkü Divan Kurulu'nda konuşan ve 26 Mart'ta tarihin en önemli genel kurulunu yapacaklarının altını çizen Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15'inci sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden 'Mayıslar bizim' derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak bir hedef değil ise... Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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