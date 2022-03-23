UEFA’ya şikayet etti

Galatasaray'da performansı tartışma konusu olan Olimpiu Morutan bu kez odenmeyen transfer taksitleriyle gundemde... FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Galatasaray'ın odeme yukumluluklerini yerine getirmediğini belirterek sarı- Kırmızılıları UEFA'ya şikayet ettiğini acıkladı. Konuya ilişkin Prosport'a konuşan Becali, "Galatasaray beni bitirdi baba! Oyle ki Turkleri UEFA'da dava ettim. Turkler de Araplar da hep boyle yapıyorlar. Oyuncuyu veriyorsun sonra odemeleri unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadelerini kullandı. Morutan konusunda Botosani de FCSB'den alacağı pay icin dava acmıştı.