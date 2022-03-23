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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak büyük bir çıkışa imza attı. Domenec Torrent ile aynı hafta göreve gelen İsmail Kartal 2.10 puan ortalamasıyla sarı-lacivertli takımı ayağa kaldırırken, Galatasaray'ın İspanyol hocası Domenec Torrent 1.10 ortalamada kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Fenerbahçe, bu yarışta en büyük rakibi Konyaspor'u devirerek milli araya moralli girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

21. haftadaki Antalyaspor maçı ile teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 10 maçlık performansıyla camianın yüzünü güldürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

Sabah'ın haberine göre; geldikten sonra lider Trabzonspor ile aynı puanı hanesine yazdıran deneyimli hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 1 mağlubiyetle 21 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

Yine Kartal gibi 21. haftada göreve gelen Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent ise 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

1.10 puan ortalamasında kalan İspanyol hoca, Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı. Sarılacivertlilerin teknik direktörü 2.10 ortalamayla Torrent'i ikiye katlarken, Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

PEREIRA'NIN BOŞ GEÇTİĞİ MAÇLARDAN 7 PUAN ALDI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarından puansız ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Domenec Torrent'i ikiye katladı

Portekizli hocanın yerine koltuğu devralan İsmail Kartal ise ligin ikinci yarısında bu 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 7 puanı hanesine yazdırdı.

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