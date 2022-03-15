Twitter’dan olay paylaşım

Galatasaray'da kazanılan derbi sonrası keyifler yerine gelirken; sosyal medya da adeta sallandı. Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından maç sonunda Beşiktaş'a gönderme yer alan bir video dikkatleri çekti. Vodafone Park, Beşiktaş Çarşısı ve Beşiktaş İskelesi'nin sessizlik içinde yer aldığı videoda daha sonra müzik devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, 'Ararım seni her yerde' şarkısının yer aldığı videoyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Galatasaraylılar ise sosyal medya hesaplarından bu paylaşıma beğeni yağmurunda bulundu.
Galatasaray'da kazanılan derbi sonrası keyifler yerine gelirken; sosyal medya da adeta sallandı. Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından maç sonunda Beşiktaş'a gönderme yer alan bir video dikkatleri çekti. Vodafone Park, Beşiktaş Çarşısı ve Beşiktaş İskelesi'nin sessizlik içinde yer aldığı videoda daha sonra müzik devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, 'Ararım seni her yerde' şarkısının yer aldığı videoyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Galatasaraylılar ise sosyal medya hesaplarından bu paylaşıma beğeni yağmurunda bulundu.