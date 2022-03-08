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Potada rakip Hapoel Holon

G.Saray Nef, FIBA Devler Ligi son 16 turu I Grubu’nda İsrail ekibi ile karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
Potada rakip Hapoel Holon

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda bugün İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak. Holon Toto Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maç Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak. Galatasaray Nef'in Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle 30 Ocak'ta deplasmanda oynaması gereken grubun ilk hafta maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Mart'a ertelenmişti. Bu nedenle G.Saray'ın yeni transferleri Maurice Ndour ve Vasilije Pusica karşılaşmada forma giyemeyecek.

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