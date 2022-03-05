Konyaspor - Galatasaray: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0'lık skorla galip tamamladı.

Yeşil-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 8'de Ahmed Hassan ile 20'de Amar Rahmanovic kaydetti.

Ligde 4 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 52'ye çıkararak haftayı 2. sırada kapatmayı garantilerken, 2 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray ise 35 puanla 12. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar...

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

47. dakikada ceza yayının sağ tarafında savunmadan topu kapan Emre'nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.

49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Pena meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan arka direğe kullanılan serbest vuruşta Nelsson kafayla penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Berkan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Sehic köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+5. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in şutu az farkla yandan auta çıktı.