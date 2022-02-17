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GALATASARAY HABERLERİ - 400 bin euro skandalı!

Son dakika Galatasaray haberleri... G.Saray’a tarihinin en kötü günlerini yaşatan Burak Elmas’ın İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile’a ödeyeceği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - 400 bin euro skandalı!

Ligde büyük hüsran yaşayan G.Saray, kötü gidişe dur demek için çareyi İtalya'da buldu. Başkan Burak Elmas, danışmanı Luis Campos'un önerisiyle sportif direktörlük için İtalyan Pusquale Sensibile ile anlaştı. Daha önce Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria'da çalışan, Roma'da da scout olarak görev yapan Sensibile'ye ödenecek yıllık 400 bin euro'luk maaş dudak uçuklattı, taraftarın eleştirisini topladı. Sensibile'nin yanında bir de scout şefi getireceği onun maaşının da 60 bin euro olacağı öğrenildi.

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