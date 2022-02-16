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Galatasaray sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas ile Luis Campos'un birlikte aldığı karar neticesinde İtalyan futbol adamıyla el sıkışıldı. Peki Galatasaray'ın sportif direktörü Pasquale Sensibile kimdir? Hangi takımlarda çalıştı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 22:50
Galatasaray sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaştı!

Galatasaray'ın sportif direktörü belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı. NTV Spor'un haberine göre; Başkan Burak Elmas, Luis Campos'un da fikrini alarak Pasquale Sensibile'de karar kıldı. İtalyan sportif direktör 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

PASQUALE SENSIBILE KİMDİR?
50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Sensibile'nin daha sonra ilk durağı Novara oldu. 2009'da Novara'nın sportif direktörlüğünü yapan Sensibile 2011'de ise aynı görev için Sampdoria'ya imza attı. Burada geçirdiği bir yılın ardından 2013-14 sezonunda Mantova'nın sportif direktörlüğünü yapan İtalyan, 2014'te başkent ekibi Roma'da görev aldı.

Pasquale Sensibile, 2014'te Roma'nın scout ekibinde yer alırken 2016'da Serie B ekibi Trapani'ye, ardından 2017'de Alessandria'ya sportif direktör olarak atandı.

2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.


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