GALATASARAY HABERİ: Dönüm noktası! İşte Domenec Torrent'in Alanyaspor maçı 11'i... (GS spor haberi)

Bu sezon her maç biraz daha geriye giden Galatasaray için artık deniz bitti. Son 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetin ardından düşme hattıyla burun buruna gelen sarı-kırmızılı ekip, bugün Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Mete Kalkavan zorlu karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Son anlarda kaybedilen Trabzonspor mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan ve lige verilen araya moralsiz giren oyuncular, hem takımın başına getirilen Domenec Torrent'le daha fazla zaman geçirme fırsatı buldu. Hem de Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya, İnaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.

MUHTEMEL 11'LER



ALANYASPOR: AWAZIEM, MEJLJA, BORJA, JUANFRAN, FATİH, DAVIDSON, UMUT, EMRE, EFECAN, ERENCAN



GALATASARAY: PENA, BOEY, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, PULGAR, BERKAN, CICALDAU, EMRE, KEREM, GOMIS



TORRENT RAKİBİ EZBERLEDİ



Kadrosunu güçlendiren ve yara saran sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçına kilitlendi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, lider Trabzonspor'un 30 puan gerisinde 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan Antalyaspor ile arasında sadece 3 puan fark bulunuyor. Eğer Alanya'dan da eli boş döner, Antalya da Beşiktaş'ı yenerse düşme hattının ateşini daha da yakından hissetmeye başlayacak. Alanya maçına büyük önem veren ve 10 günlük arada rakibini en ince ayrıntısına kadar inceleyen Domenec Torrent oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Artık ayağa kalkma zamanı..." diyerek galibiyet emri verdi.



Savaş ÇORLU



ALANYA TEHLİKESİ



Galatasaray'ın bugün şiddetle galibiyete ihtiyacı var ama Alanyaspor karşısında işi hiç de kolay olmayacak. Teknik direktörlük koltuğuna Türkiye'nin yakından tanıdığı Francesco Farioli'yi getiren Akdeniz temsilcisi, üst üste aldığı 3 galibiyetle taraftarını sevince boğdu. Son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.



ASLAN'DA EKSİK ÇOK



Son dönemde tam kadro maçlara çıkmakta zorlanan Galatasaray'da Alanya maçı öncesi de 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak. Mısır Milli Takımı'nda bulunan Mostafa Muhamed ile koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda yok.



ÖMER SINIRDA



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da bugün kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.



EMRE AKBABA KORKUSU



Galatasaray'a kiralık oyuncuları büyük darbe vurdu. 2-0 kaybedilen Adana Demir deplasmanında 2 golü de Yunus Akgün atarken, Giresun'un Aslantepe'de 1-0 kazandığı karşılaşmanın yıldızı Okan Kocuk'tu. Bugün de gözler bir kez daha Emre Akbaba'da olacak. Alanya'nın 1-0 kazandığı ilk yarıdaki maçın başarılı isimleri arasında bulunan tecrübeli futbolcu, 8 gol, 3 asistlik performansıyla takımının çıkışında önemli pay sahibi oldu.



11 PUAN FARK ATTI



Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım ise 27 puanda kaldı.



DEPLASMAN KABUSU



Düşme hattının sadece 2 basamak üzerinde yer alan Galatasaray son deplasman galibiyetini 4 ay önce Rize'de aldı. Dış sahada oynadığı son 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı, 16 puan kaybetti.



BUGÜN 12. RANDEVU



Galatasaray ile Alanyaspor, bugün 12'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez galibiyete uzandı.