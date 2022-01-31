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Galatasaray'da flaş gelişme! Seçim çalışmaları başladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın koltuğu sallanıyor. Sarı-kırmızılılarda muhalefet seçim hazırlığı yaparken, bir önceki seçimde Elmas'a karşı kaybeden Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün şimdiden liste çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da flaş gelişme! Seçim çalışmaları başladı

Galatasaray'da hem saha içi hem de saha dışında işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirirken Başkan Burak Elmas da eleştirilerin odağında yer alıyor. 'Seçim vaatlerini tutmamakla' eleştirilen Elmas istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Son yapılan Divan Kurulu toplantısında, "Güven oyu ihtiyacı olduğu söyleniyor da kime göre neye göre? Biz buradayız, görevimizin başındayız" diyen Elmas'ın bu sözlerine karşın kulisler hareketliliğini korumaya devam ediyor. Olası bir seçimde yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylık çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Dursun Özbek'in de hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

FATİH TERİM İÇİN LİSTE HAZIRLIYOR
Galatasaray camiasında en çok merak edilen ise Fatih Terim'in kongrede aday olup olmayacağı... "Son imzam" diyerek teknik direktörlük kariyerini kapattığının sinyalini veren Terim'e aday olması için ciddi bir baskı olduğu belirtiliyor. Ayrıca Ahmet Yüce'nin de Fatih Terim adına liste hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Savaş ÇORLU

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