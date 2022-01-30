SPOR HABERİ - Benfica'yı şikayet etti! Gedson Fernandes'ten Galatasaray atağı

Portekiz 'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz medyasında yer alan ve Takvim 'in derlediği habere göre Gedson Fernandes 'in takımdan ayrılmak istediği ve Benfica 'yı şikayet ettiğini sayfalarına taşıdı. Portekizli yıldız G.Saray 'a transfer olabilmek için kulübü Benfica'ya adeta savaş açtı! Portekiz medyasında yer alan haberde, "Portekiz yasalarını ve spor yönetmeliklerini açık bir şekilde ihlal ederek, Gedson Fernandes'in kariyer yöneticileri, kulüple imzalanan sözleşmelerde oyuncuyu ve Benfica Kulübü 'nü aynı anda temsil ettiler.

Oyuncu bununla alakalı Benfica'yı Komisyon'a şikayet etti" ifadeleri yer aldı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eren Gedson Fernandes, Benfica'dan kesin olarak ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu sezonun ikinci yarısında yeniden Florya'da olmayı planlıyor. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro... Genç yıldız Galatasaray'da 18 maçta 1 gol atarken 3 de asiste imza atmıştı.