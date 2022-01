GALATASARAY HABERLERİ - Jan Olde Riekerink'ten Galatasaray yorumu!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta liderliği elinde bulunduran İskenderunspor'un üst yöneticisi (CEO) Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, takımıyla şampiyonluğa uzanıp 2. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Turuncu-mavililer, ligde oynadığı 20 maçta 41 puan toplayarak lider konumda yer alıyor. İskenderunspor, Riekerink öncülüğünde şampiyon olarak bir üst lige adını yazdırmayı amaçlıyor. Riekerink, takımının lige iyi başlayamadığını söyledi. O dönem teknik direktör olarak Ümit Karan'ın görev yaptığını anımsatan Riekerink, kendisinin de A takım ve genç takımdan sorumlu olduğunu belirtti.

Kötü başlangıcı bir kişiye yüklememek gerektiğinin altını çizen Riekerink, şöyle konuştu:

Sonuçlar iyi olmadığında her zaman bir baskı olur. En sonunda Ümit hoca ile kulüp ayrılma kararı aldığında bana sordular 'Yerini alabilir misin?' diye. Tabii ki biz bu işin temelinde oradaydık, beraber başladık ve şu anda ligde birinci pozisyona yerleştik. Tabii ki ilk yarıya kadar birinci olmak değildi amacımız, bunu sezon sonuna kadar korumamız gerekiyor. Çok net 2. Lig'e çıkacağız, bunun en kolay yolu şampiyon olmak.

"OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

Transferlere değinen Riekerink, yeni gelen oyuncularla takımın kendini yenilediğini ifade etti. Bir üst lige çıkmak için aynı hedefte olan ve rekabet eden takımlardan bahseden Riekerink, alçak gönüllü olmak gerekliğini vurguladı. Riekerink, sezon sonunda her şeyin belirleneceğini aktararak, "Tabii ki herkes bizim amacımızı biliyor ama ligin sonuna daha çok uzun yol var, oyuncularıma inanıyorum" dedi.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ KONUMU

Bir dönem görev aldığı Galatasaray'ın Süper Lig'deki konumuna da değinen Riekerink, sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olduğunu dile getirdi. Riekerink, sarı-kırmızılılarda güzel anılar biriktirdiğini, görev aldığı sürede başarılı olduklarını ifade etti. Galatasaray'da iki kupa kazandığını anımsatan Riekerink, teklif gelmesi halinde yeniden sarı-kırmızılı takımda görev alıp almayacağı soruyu şöyle yanıtladı:

Şu an kulüp ve taraftarlar için bulundukları pozisyondan dolayı üzgünüm. Tabii ki sezon sonu için söylenecek hiçbir şey yok. Kulübü ve taraftarları çok seviyorum ama şu an için İskenderunspor'da görev yapıyorum. Kulübe başarmaları için yardım etmeye çalışıyorum. Burada çok mutluyum. Başkanla çok iyi bir ilişkim var. Bütün insanların kulübü kucaklamasını çok seviyorum. O yüzden şu an olmam gereken yerdeyim, mutluyum.