GALATASARAY HABERİ: Nicolae Stanciu'da flaş gelişme! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde bulunan Nicolae Stanciu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Rumen basını Prosport'un haberine göre; Slavia Prag'da bu sezonun en golcü futbolcusu Jan Kuchta'nın Lokomotiv Moskova'ya transferinin ardından takımın bir diğer önemli ismi Stanciu da ayrılıyor.