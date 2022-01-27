GALATASARAY HABERİ: Nicolae Stanciu'da flaş gelişme! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde bulunan Nicolae Stanciu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde bulunan Nicolae Stanciu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Rumen basını Prosport'un haberine göre; Slavia Prag'da bu sezonun en golcü futbolcusu Jan Kuchta'nın Lokomotiv Moskova'ya transferinin ardından takımın bir diğer önemli ismi Stanciu da ayrılıyor.
Haberin detayında, bir süre önce Galatasaray'ın da listesinde olan Stanciu'nun Çin'den yıllık 4 milyon Euro maaş değerinde cazip bir teklif aldığı ve Slavia Prag kariyerinin sona ereceği belirtildi.
Nicolae Stanciu bu sezon Slavia Prag formasıyla ligde oynadığı 16 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı. Tüm kulvarlarda 27 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.