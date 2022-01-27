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GALATASARAY HABERİ: Nicolae Stanciu'da flaş gelişme! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde bulunan Nicolae Stanciu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakibi olan Slavia Prag'da forma giyen Stanciu takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 19:42
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Nicolae Stanciu'da flaş gelişme! Galatasaray... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor... Sarı kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde bulunan Nicolae Stanciu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Nicolae Stanciu'da flaş gelişme! Galatasaray... (GS spor haberi)

Rumen basını Prosport'un haberine göre; Slavia Prag'da bu sezonun en golcü futbolcusu Jan Kuchta'nın Lokomotiv Moskova'ya transferinin ardından takımın bir diğer önemli ismi Stanciu da ayrılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nicolae Stanciu'da flaş gelişme! Galatasaray... (GS spor haberi)

Haberin detayında, bir süre önce Galatasaray'ın da listesinde olan Stanciu'nun Çin'den yıllık 4 milyon Euro maaş değerinde cazip bir teklif aldığı ve Slavia Prag kariyerinin sona ereceği belirtildi.

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