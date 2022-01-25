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GALATASARAY HABER: Burak Elmas köşeye sıkıştı! Fatih Terim'den flaş hamle (GS spor haberi)

Süper Lig'de üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Galatasaray'da sıkıntılı günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, sportif anlamda oldukça başarısız bir sezon geçirirken, camiada gözler başkan Burak Elmas'a çevrildi. Son olarak teknik direktör Fatih Terim ile de yolların ayrılmasına karar veren Elmas için, muhalefet harekete geçti. Öte yandan Terim'in de mesai harcadığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABER: Burak Elmas köşeye sıkıştı! Fatih Terim'den flaş hamle (GS spor haberi)

Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın çok yüksek sesle istifaya çağırdığı Elmas için muhalefet de resmen düğmeye basmış durumda. Alınan bilgilere göre eski başkanlardan Dursun Özbek, son seçimde Burak Elmas'ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk'le beraber erken seçim hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABER: Burak Elmas köşeye sıkıştı! Fatih Terim'den flaş hamle (GS spor haberi)

YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Takvim'in haberine göre; yine son seçimde aday olan Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da kulübün önde gelen isimleriyle beraber yoğun bir çalışma içine girmiş durumda. İddialara göre Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim de kendisine yakın olan isimlerle sürekli görüşmeler yaparak, Başkan Burak Elmas'a karşı olan cepheyi güçlendiriyor.

GALATASARAY HABER: Burak Elmas köşeye sıkıştı! Fatih Terim'den flaş hamle (GS spor haberi)

Sarı-Kırmızılılar'da mart ayında düzenlenecek olan Mali Genel Kurul öncesi birçok ismin Başkan Elmas'la görüşerek, "İdari açıdan sizi ibra etmeyecekler. Kulübü yeniden mahkeme kapılarında süründürmeyelim. Erken seçim herkes için en doğru karar olur" şeklinde telkinlerde bulundukları öne sürülüyor.

GALATASARAY HABER: Burak Elmas köşeye sıkıştı! Fatih Terim'den flaş hamle (GS spor haberi)

ŞU AN SOĞUK BAKIYOR

Ancak Elmas'ın üzerindeki büyük baskıya rağmen şu anda erken seçim fikrine soğuk baktığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Elmas, takımın önümüzdeki süreçte toparlanması durumunda hem tribündeki hem de kulüp içindeki 'istifa' seslerinin kesileceğini düşünüyor. Ancak ligdeki kötü sonuçlar devam ederse Galatasaray'da erken seçimin çok ciddi bir şekilde gündeme geleceği de ifade ediliyor

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