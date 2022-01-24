Galatasaray transfer haberleri | Bir ayrılık daha! Ryan Babel Hull City yolunda

Süper Lig'de yaşadığı krizi bir türlü sonlandıramayan ve son 4 maçından da mağlup ayrılan Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar Gustavo Assunçao'nun ardından Yedlin ile de yollarını ayırmanın planlarını yaparken, Ryan Babel konusunda da flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınına göre Hull City, gözünü Ryan Babel'e dikti. Fotomaç'ın derlediği haberde; Ryan Babel'in sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ancak Kaplanlar'ın transferi ara transfer döneminde sonlandırmak istediği belirtildi.