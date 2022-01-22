Başkan Beyazıt hayatını kaybetti

Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975- 1979 yıllarında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılılar, Beyazıt'ın ilk başkanlığı döneminde Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyonluk kazandı.
Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975- 1979 yıllarında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılılar, Beyazıt'ın ilk başkanlığı döneminde Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyonluk kazandı. Cimbom Beyazıt döneminde ayrıca 2'şer kez Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası sahibi oldu.