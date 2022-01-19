Ryan Babel’e Falcao ayarı

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel ile de yollar ayrılıyor. 34 yaşındaki yıldızın sezon sonu kontratı bitiyor ancak yönetim, 'zararın neresinden dönülse kardır' düşüncesiyle hareket ediyor. İdarecilerin sezon başında Falcao'da olduğu gibi hak edişinin bir kısmını bölümünü vererek Babel'i yollayacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel ile de yollar ayrılıyor. 34 yaşındaki yıldızın sezon sonu kontratı bitiyor ancak yönetim, 'zararın neresinden dönülse kardır' düşüncesiyle hareket ediyor. İdarecilerin sezon başında Falcao'da olduğu gibi hak edişinin bir kısmını bölümünü vererek Babel'i yollayacağı öğrenildi.