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Ryan Babel’e Falcao ayarı

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel ile de yollar ayrılıyor. 34 yaşındaki yıldızın sezon sonu kontratı bitiyor ancak yönetim, 'zararın neresinden dönülse kardır' düşüncesiyle hareket ediyor. İdarecilerin sezon başında Falcao'da olduğu gibi hak edişinin bir kısmını bölümünü vererek Babel'i yollayacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Ryan Babel’e Falcao ayarı
Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen Ryan Babel ile de yollar ayrılıyor. 34 yaşındaki yıldızın sezon sonu kontratı bitiyor ancak yönetim, 'zararın neresinden dönülse kardır' düşüncesiyle hareket ediyor. İdarecilerin sezon başında Falcao'da olduğu gibi hak edişinin bir kısmını bölümünü vererek Babel'i yollayacağı öğrenildi.
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