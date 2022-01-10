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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci devresine kötü başlayan Galatasaray, zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların bir süredir izlediği ifade edilen Rumen futbolcu Claudiu Petrila'nın Lille'e imza atmak üzere olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:10
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Süper Lig'in ilk yarısını istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, ligin ikinci devresinin ilk maçında da sahasında Giresunspor'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşerken ocak ayı transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Fransız ve Rumen basınında yer alan haberlere göre Galatasaray; Real Madrid ve Roma ile birlikte bir süredir Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Claudiu Petrila'yı izliyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Ancak transferde atağa geçen Fransız ekibi Lille, Fiorentina'ya giden Jonathan Ikone'nin yerine takviye olarak Petrila ile anlaşma noktasına geldi. Lille yöneticilerinin oyuncu için 5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde bir kontrat hazırladığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

CLAUDIU PETRILA KİMDİR?

21 yaşındaki Claudiu Adrian Mihai Petrila, CFR Cluj takımında forma giyiyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda da oynayan 1.76 boyundaki başarılı oyuncu, sol kanat ve forvet bölgesinde top koşturuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Piyasa değeri 850 bin euro olan oyuncunun CFR Cluj ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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