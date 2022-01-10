GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Ancak transferde atağa geçen Fransız ekibi Lille, Fiorentina'ya giden Jonathan Ikone'nin yerine takviye olarak Petrila ile anlaşma noktasına geldi. Lille yöneticilerinin oyuncu için 5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde bir kontrat hazırladığı bildirildi.