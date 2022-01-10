GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın izlediği Claudiu Petrila'yı Lille kapıyor!

Süper Lig'in ilk yarısını istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, ligin ikinci devresinin ilk maçında da sahasında Giresunspor'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşerken ocak ayı transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Fransız ve Rumen basınında yer alan haberlere göre Galatasaray; Real Madrid ve Roma ile birlikte bir süredir Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Claudiu Petrila'yı izliyordu.