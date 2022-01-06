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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de ikinci devreye iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray gündemine genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı almıştı. Harekete geçen sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapıyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 11:36
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

Spor Toto Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katacağı yeni isimler ile eksiklerini kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iyi başlangıç yapmak için hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

Galatasaray, uzun süredir listesinde olan İsmail Çokçalış için pazarlık masasında. Ajansspor'da yer alan habere göre genç futbolcunun menajeri sarı-kırmızılılarla transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

İSMAİL FAZLA BEKLEMEYECEK
Maaş konusunda pazarlık devam ederken, oyuncu tarafı çok fazla beklemeyeceklerini bildirdi. İsmail'in Avrupa'dan da talipleri bulunurken, yakın zamanda genç sağ bekin yeni adresi belli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan İsmail Çokçalış, Karacabey'de kiralık oynadı, ardından Bursaspor A Takımı'na yükseldi. 29 Kasım 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi. Galatasaray'ın yanı sıra birçok Avrupa kulübünün de kendisiyle ilgilendiği bilinen İsmail Çokçalış 21 Haziran 2000 doğumlu. Genç sağ bek, şu an 21 yaşında.

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