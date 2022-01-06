GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

Spor Toto Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katacağı yeni isimler ile eksiklerini kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iyi başlangıç yapmak için hazırlanıyor.