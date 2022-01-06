GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray İsmail Çokçalış'ın menajeriyle görüşüyor!

Spor Toto Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katacağı yeni isimler ile eksiklerini kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iyi başlangıç yapmak için hazırlanıyor.
Galatasaray, uzun süredir listesinde olan İsmail Çokçalış için pazarlık masasında. Ajansspor'da yer alan habere göre genç futbolcunun menajeri sarı-kırmızılılarla transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
İSMAİL FAZLA BEKLEMEYECEK
Maaş konusunda pazarlık devam ederken, oyuncu tarafı çok fazla beklemeyeceklerini bildirdi. İsmail'in Avrupa'dan da talipleri bulunurken, yakın zamanda genç sağ bekin yeni adresi belli olacak.