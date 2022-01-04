FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas 'alma' dedi Ali Koç vazgeçti! Transferde telefon trafiği...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yakınlaşma ve jestler her geçen gün artıyor. Galatasaray'da Burak Elmas 'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.

TRIMBLE İMZA ATMAK ÜZEREYDİ



Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi. Takvim'in hbaerine göre; transferin gerçekleşmesine ramak kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Üstelik Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun ciddi anlamda oyuncu kurucuya ihtiyacı olduğu bir sırada bu jesti yaptı. ABD'li yıldız bu şekilde Fenerbahçe Kulübü'nün kapısından dönmüş oldu. Ancak iki kulüp arasındaki bu yakınlaşmayı doğru bulmayanlar da az değil.