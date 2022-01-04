Haberler Galatasaray FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas 'alma' dedi Ali Koç vazgeçti! Transferde telefon trafiği...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas 'alma' dedi Ali Koç vazgeçti! Transferde telefon trafiği...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin Euro'luk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı. Devreye Galatasaray Başkanı Burak Elmas girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ikna etti ve Sarı-Lacivertliler bu transferden vazgeçti. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas 'alma' dedi Ali Koç vazgeçti! Transferde telefon trafiği...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yakınlaşma ve jestler her geçen gün artıyor. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas 'alma' dedi Ali Koç vazgeçti! Transferde telefon trafiği...

TRIMBLE İMZA ATMAK ÜZEREYDİ

Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi. Takvim'in hbaerine göre; transferin gerçekleşmesine ramak kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Üstelik Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun ciddi anlamda oyuncu kurucuya ihtiyacı olduğu bir sırada bu jesti yaptı. ABD'li yıldız bu şekilde Fenerbahçe Kulübü'nün kapısından dönmüş oldu. Ancak iki kulüp arasındaki bu yakınlaşmayı doğru bulmayanlar da az değil.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERİ: Burak Elmas 'alma' dedi Ali Koç vazgeçti! Transferde telefon trafiği...

KARŞI OLANLAR DA VAR...

Bu durum özellikle taraftarların sanal alemdeki yorumlarından anlaşılmakla birlikte geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yönetici Rezan Epözdemir, görevinden istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz" ifadesini kullanmıştı.

DİĞER
Burçin Orhon 60 yaşında 95 kilo ama hâlâ Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon'un son hali...
43 yaşına giren Çağla Şıkel'den yıllara meydan okuyan duruş! Görenler hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor