GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fatih Terim jokerini buldu! Gedson Fernandes olmazsa Andras Schafer geliyor

MOTOR GÜCÜNDE (MİNİ YORUM / SERKAN BAYAR)

Galatasaray'a acil hem 6 hem 8 numarayı oynayabilecek bir orta saha gerekiyor ve Macar Andras Schafer de listeye dahil oldu. Schafer, kendisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Box to box orta saha oyuncusuyum. Koşmayı, savunmayı ve sahada agresif olmayı seviyorum. Bence çok güçlüyüm" dedi. Gerçekten de söyledikleri doğru... Enerjisi bol bir oyuncu.

Yorulmak bilmeyen bir motora sahip. Bu da onu defansif a nlamda yenilmez kılıyor. Son sezonda maç başına girdiği 9.01 defansif ikili mücadelenin yüzde 58.48'ini kazandı. Girdiği hava topu mücadelelerinin yüzde 66.67'sinden galip çıktı. Maç başına 11.35 geri top kazandı.