Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Mohamed'in bonservisini alan sarı- kırmızılı yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mostafa Mohamed için yüksek teklifler bekliyor. Bordeaux sezon başında Mısırlı 9 numarayı sağlık kontrolünden geçirse de transfer son anda gerçekleşmemişti. Bu sezon ise İtalyan Atalanta 8 milyon euro civarında Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yönetime sözlü olarak teklifte bulunmuştu. Galatasaray Yönetimi, Afrika Uluslar Kupası'nda parlamasını beklediği Mostafa Mohamed'i 10 milyon euro'dan aşağıya kesinlikle satmayı düşünmüyor.

SALAH'LA OYNAYACAK

Afrika Uluslar Kupası, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Nijerya, Gine ve Sudan ile aynı grupta yer alan Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda... Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz de Mohamed'i Salah'la birlikte oynatmayı planlıyor. Galatasaraylı forvetin performansını, Avrupa'nın önemli takımları tarafından dikkatle izlenecek.