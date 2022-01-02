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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ola Solbakken adım adım Cimbom'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Bodo-Glimt forması giyen Ola Solbakken'den vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, takımdan göndermeyi düşündüğü Sofiane Feghouli'nin boşluğunu 23 yaşındaki Norveçli oyuncuyla doldurmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ola Solbakken adım adım Cimbom'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Galatasaray, Bodo- Glimt forması giyen Ola Solbakken'de oldukça kararlı... Sofiane Feghouli'yi göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun boşluğunu hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen 23 yaşındaki Norveçli oyuncuyla kapatmayı planlıyor.

Solbakken'in sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor ve kulübüyle yeni bir anlaşma yapmayı düşünmüyor. Bu nedenle Galatasaray'ın uygun bir bonservis bedeliyle başarılı oyuncuyu kadrosuna katması ve kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.

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