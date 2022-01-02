GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! İtalya'dan...

Sezon başında Galatasaray'dan, Adana Demirspor'a bir kez daha kiralanan Yunus Akgün Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
21 yaşındaki genç futbolcu, Adana Demirspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesinde de başrol oynamıştı. Şu ana kadar çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol atıp 10 da asist yapan Yunus Akgün, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Lazio, Fiorentina ve Roma genç forveti takibine aldı. Oyuncunun özellikle İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella tarafından parlatıldığına vurgu yapıldı.