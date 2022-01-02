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GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! İtalya'dan...

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon başında Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Akdeniz ekibinde sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 08:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 08:19
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! İtalya'dan...

Sezon başında Galatasaray'dan, Adana Demirspor'a bir kez daha kiralanan Yunus Akgün Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! İtalya'dan...

21 yaşındaki genç futbolcu, Adana Demirspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesinde de başrol oynamıştı. Şu ana kadar çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol atıp 10 da asist yapan Yunus Akgün, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! İtalya'dan...

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Lazio, Fiorentina ve Roma genç forveti takibine aldı. Oyuncunun özellikle İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella tarafından parlatıldığına vurgu yapıldı.

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