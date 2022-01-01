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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 195 bin euro'luk soruşturma! Diagne transferi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yönetim kulübün transfer bilançolarını araştırırken, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin geçtiğimiz sezon West Bromwich'e kiralanmasıyla ilgili aracılık yapan Musampa'ya 195 bin euro ödenmesi nedeniyle soruşturma başlattı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 08:28
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 195 bin euro'luk soruşturma! Diagne transferi...

Galatasaray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 195 bin euro'luk soruşturma! Diagne transferi...

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ortasında İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin 1 milyon 175 bin euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin euro ödendiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 195 bin euro'luk soruşturma! Diagne transferi...

Yüzde 10'u, 77 bin euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı.

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