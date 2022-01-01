GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 195 bin euro'luk soruşturma! Diagne transferi...

Galatasaray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ortasında İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin 1 milyon 175 bin euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin euro ödendiği ortaya çıktı.