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Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala ekipler transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ün aynı isme talip olduğu iddia edildi. Haberde, İstanbul temsilcilerinin Davide Santon'u kadrosuna katmak istediği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 08:39 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 08:50
KEMAL TAMTÜRK
Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Spor Toto Süper Lig'de ara tranfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'a kadar devam edecek. Ekipler, ligin yarıya girmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına erken başlayan ekiplerden...

Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda gündem ise sağ bek transferi.

Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Boey'in sakatlığı ve Yedlin'in düşük performansı sonrası çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir isim için devreye girdi.

Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Ocak ayında roma'dan ayrılması beklenen Davide Santon için devreye girdiği iddia edildi.

Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fatih Karagümrük ve PAOK'un da Brezilyalı futbolcuya talip olduğu yazıldı.

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