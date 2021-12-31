Volkan Demirel'den Galatasaray'a Davide Santon çalımı

Spor Toto Süper Lig'de ara tranfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'a kadar devam edecek. Ekipler, ligin yarıya girmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de ara tranfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'a kadar devam edecek. Ekipler, ligin yarıya girmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına erken başlayan ekiplerden...
Sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda gündem ise sağ bek transferi.
Boey'in sakatlığı ve Yedlin'in düşük performansı sonrası çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir isim için devreye girdi.
İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Ocak ayında roma'dan ayrılması beklenen Davide Santon için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fatih Karagümrük ve PAOK'un da Brezilyalı futbolcuya talip olduğu yazıldı.
Haberde, Karagümrük'ün Galatasaray ve PAOK'a göre transferde bir adım önde olduğu bilgisi de verildi.