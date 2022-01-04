GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı ortaya koyamayan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına odaklandı. Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara ilgiler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı ortaya koyamayan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına odaklandı. Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara ilgiler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'un Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarını adeta büyüleyen yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, devleri peşine taktı.
Brezilya'nın Globo sitesi, 3 Avrupa devi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiğini yazdı.
Haberin detayında şu ifadeler yer aldı:
"Saha dışından attığı gollerle futbol dünyasını büyüleyen Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na talipler listesi büyümeye devam ediyor. Oyuncu Daniel Radcliffe'e benzerliği nedeniyle "Harry Potter" olarak da bilinen orta saha oyuncusu, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi büyük Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor."