GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Haberin detayında şu ifadeler yer aldı:

"Saha dışından attığı gollerle futbol dünyasını büyüleyen Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na talipler listesi büyümeye devam ediyor. Oyuncu Daniel Radcliffe'e benzerliği nedeniyle "Harry Potter" olarak da bilinen orta saha oyuncusu, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi büyük Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor."