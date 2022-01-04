Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry PotterAvrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı ortaya koyamayan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına odaklandı. Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara ilgiler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarını adeta büyüleyen yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, devleri peşine taktı. Brezilya basını, 3 Avrupa devinin Kerem'le ilgilendiğini yazdı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 20:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 20:58
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı ortaya koyamayan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına odaklandı. Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara ilgiler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Cimbom'un Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarını adeta büyüleyen yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, devleri peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Brezilya'nın Globo sitesi, 3 Avrupa devi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiğini yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un 'Harry Potter'ı Avrupa'yı büyüledi! 3 dev Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde... (GS spor haberi)

Haberin detayında şu ifadeler yer aldı:

"Saha dışından attığı gollerle futbol dünyasını büyüleyen Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na talipler listesi büyümeye devam ediyor. Oyuncu Daniel Radcliffe'e benzerliği nedeniyle "Harry Potter" olarak da bilinen orta saha oyuncusu, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi büyük Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor."

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