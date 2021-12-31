GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalya'dan sürpriz talip!

Galatasaray'ın stoperleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında... Marcao'dan sonra Aslan'ın Viking'ini de Avrupa'nın devleri takibe aldı.
Cimbom'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi konumuna gelen Victor Nelsson, İtalyan devi İnter tarafından takip ediliyor. İtalyan ekibinin scoutlarının yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izledikleri öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; İnter'in devre arasında Galatasaray ile iletişime geçerek transfer şartlarını araştıracağı belirtildi... 23 yaşındaki yıldız futbolcu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilmişti.
DİĞER