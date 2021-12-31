GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalya'dan sürpriz talip!

Cimbom 'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi konumuna gelen Victor Nelsson , İtalyan devi İnter tarafından takip ediliyor. İtalyan ekibinin scoutlarının yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izledikleri öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; İnter'in devre arasında Galatasaray ile iletişime geçerek transfer şartlarını araştıracağı belirtildi... 23 yaşındaki yıldız futbolcu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilmişti.