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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalya'dan sürpriz talip!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcularına da teklifler gelmeye başladı. İtalya Serie A takımlarından Inter,  Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalya'dan sürpriz talip!

Galatasaray'ın stoperleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında... Marcao'dan sonra Aslan'ın Viking'ini de Avrupa'nın devleri takibe aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalya'dan sürpriz talip!

Cimbom'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi konumuna gelen Victor Nelsson, İtalyan devi İnter tarafından takip ediliyor. İtalyan ekibinin scoutlarının yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izledikleri öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'a İtalya'dan sürpriz talip!

Takvim'in haberine göre; İnter'in devre arasında Galatasaray ile iletişime geçerek transfer şartlarını araştıracağı belirtildi... 23 yaşındaki yıldız futbolcu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilmişti.

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