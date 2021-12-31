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Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir ilk yarı geçiren Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde gündem ise forvet transferi. Bu sezon Diagne ve Mostafa Mohamed'den istediği verimi alamayan Cimbom için flaş bir iddia gündeme geldi. Belçika basınında yer alan haberde, Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın gündemine gelebileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 09:08
KEMAL TAMTÜRK
Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Spor Toto Süper Lig'de 19 haftada 27 puan toplayabilen Galatasaray, ilk yarıyı 10. sırada tamamladı. Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda özellikle golcüler eleştiri oklarının hedefi halinde.

Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a kaybederek kupaya veda eden Cimbom'da, teknik direktör Fatih Terim de son vuruşlardaki sıkıntıları dile getirmişti. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna bir golcü katması bekleniyor.

Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Takımdaki santrforlardan Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun olmayan yönetim, o bölgeye yıldız bir isim alarak hem Avrupa macerasını sürdürmek hem de ligde yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Galatasaray'ın gündeminde ise birçok önemli isim var. Forvet bölgesi için bazı isimlerle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. Belçika basınından Walfoot'un yaptığı habere göre sarı kırmızılılarda, Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli gündeme gelebilir.

Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Ligde çıktığı 18 maçta 7 gol ve 2 asist kaydeden Balotelli'nin başarılı istatistiğinin ele alındığı haberin detayında, formda bir 9 numara arayan Galatasaray'ın radarına girebileceği ifade edildi.

Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terleten Balotelli, Süper Lig devi Galatasaray'da oynamaya sıcak bakabilir.

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