Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Spor Toto Süper Lig'de 19 haftada 27 puan toplayabilen Galatasaray, ilk yarıyı 10. sırada tamamladı. Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda özellikle golcüler eleştiri oklarının hedefi halinde.
Spor Toto Süper Lig'de 19 haftada 27 puan toplayabilen Galatasaray, ilk yarıyı 10. sırada tamamladı. Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda özellikle golcüler eleştiri oklarının hedefi halinde.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a kaybederek kupaya veda eden Cimbom'da, teknik direktör Fatih Terim de son vuruşlardaki sıkıntıları dile getirmişti. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna bir golcü katması bekleniyor.
Takımdaki santrforlardan Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun olmayan yönetim, o bölgeye yıldız bir isim alarak hem Avrupa macerasını sürdürmek hem de ligde yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın gündeminde ise birçok önemli isim var. Forvet bölgesi için bazı isimlerle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. Belçika basınından Walfoot'un yaptığı habere göre sarı kırmızılılarda, Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli gündeme gelebilir.
Ligde çıktığı 18 maçta 7 gol ve 2 asist kaydeden Balotelli'nin başarılı istatistiğinin ele alındığı haberin detayında, formda bir 9 numara arayan Galatasaray'ın radarına girebileceği ifade edildi.
Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terleten Balotelli, Süper Lig devi Galatasaray'da oynamaya sıcak bakabilir.