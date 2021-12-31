Flaş iddia! "Balotelli Galatasaray'ın gündemine gelebilir"

Galatasaray'ın gündeminde ise birçok önemli isim var. Forvet bölgesi için bazı isimlerle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. Belçika basınından Walfoot'un yaptığı habere göre sarı kırmızılılarda, Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli gündeme gelebilir.