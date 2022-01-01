Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan kalecisini buldu! Sinan Bolat... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan kalecisini buldu! Sinan Bolat... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından ilk yarıyı kapatan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Gent’te forma giyen eski eldiveni Sinan Bolat ile anlaşmaya yakın. 33 yaşındaki file bekçisi alacaklarına karşılık boşa çıkıp imzayı atacak. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan kalecisini buldu! Sinan Bolat... (GS spor haberi)

Fernando Muslera'nın sakatlanması, İsmail Çipe'nin yetersizliği ve Fatih Öztürk'ün ayrılacak olmasıyla kaleye yerli bir isim arayan Galatasaray, Sinan Bolat'ı bitiriyor. Belçika ekibi Gent'te oynayan 33 yaşındaki file bekçisi 1.5 sezonda 71 maçta forma giyerken 72 gol yedi, kalesini ise 26 maçta kapattı. Kulübünden alacakları karşılığında ayrılacağı öğrenilen Sinan'ın Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan kalecisini buldu! Sinan Bolat... (GS spor haberi)

2014-15'TE OYNADI

Sinan, 2014-2015 sezonunda Porto'dan 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıların hem 4. yıldızı taktığı 20. lig şampiyonluğunda hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında katkı sağlamıştı. Muslera'nın olmadığı 12 maçta kaleyi koruyan Sinan, 2'sinde kalesini kapatmıştı. Kupada 9 maçta 12 gol, ligde 2 maçta 1 gol, Devler Ligi'nde ise 1 karşılaşmada 4 gol yemişti. Sinan Bolat A Milli Takım formasını da 12 kez terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan kalecisini buldu! Sinan Bolat... (GS spor haberi)

MUSLERA 10 YILDA 11 KALECİ ESKİTTİ

Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan gelen Fernando Muslera, 10 yılda tam 11 kaleci eskitti. Sarı-kırmızılılar 10 yıl içerisinde Ufuk Ceylan, Aykut Erçetin, Eray İşçan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Batuhan Şen, Cedric Carrasso, Okan Kocuk, Fatih Öztürk ve Berk Balaban'ı kullansa da istikrarı sağlayamadı.

DİĞER
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı yaktı geçti!
Sinan Akçıl'dan yılbaşında ne kadar alacaksınız sorusuna ilginç cevap! " Söylersem uykuları kaçar..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor