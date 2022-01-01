GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan kalecisini buldu! Sinan Bolat... (GS spor haberi)

Fernando Muslera 'nın sakatlanması, İsmail Çipe'nin yetersizliği ve Fatih Öztürk'ün ayrılacak olmasıyla kaleye yerli bir isim arayan Galatasaray , Sinan Bolat 'ı bitiriyor. Belçika ekibi Gent 'te oynayan 33 yaşındaki file bekçisi 1.5 sezonda 71 maçta forma giyerken 72 gol yedi, kalesini ise 26 maçta kapattı. Kulübünden alacakları karşılığında ayrılacağı öğrenilen Sinan'ın Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği kaydedildi.

2014-15'TE OYNADI



Sinan, 2014-2015 sezonunda Porto'dan 1 yıllığına Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıların hem 4. yıldızı taktığı 20. lig şampiyonluğunda hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında katkı sağlamıştı. Muslera'nın olmadığı 12 maçta kaleyi koruyan Sinan, 2'sinde kalesini kapatmıştı. Kupada 9 maçta 12 gol, ligde 2 maçta 1 gol, Devler Ligi'nde ise 1 karşılaşmada 4 gol yemişti. Sinan Bolat A Milli Takım formasını da 12 kez terletti.



