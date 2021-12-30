GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı Okay Yokuşlu'yu bu kez kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı Okay Yokuşlu'yu bu kez kadrosuna katmak istiyor.
İspanyol basını, Celta Vigo ile Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişeceğini ve sarı kırmızılıların yakından ilgilendiği Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katacağını yazdı.
İŞTE HABERİN DETAYLARI:
Okay Yokuşlu'ya teknik direktör Coudet tarafından çok şans verilmiyor ve yönetim 27 yaşındaki oyuncu için tekliflere açık.
Premier Lig'den bir teklif almasına rağmen, Okay'ın önceliği ise ülkesine dönmek. Bu yüzden Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi için birçok neden var.
Galatasaray, transferi satın alma opsiyonlu bir şekilde bitirilebilir.