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GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı Okay Yokuşlu'yu bu kez kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basını ise, kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Okay Yokuşlu'yu transfer edeceğini yazdı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:39 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:43
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı Okay Yokuşlu'yu bu kez kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

İspanyol basını, Celta Vigo ile Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişeceğini ve sarı kırmızılıların yakından ilgilendiği Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katacağını yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

İŞTE HABERİN DETAYLARI:

Okay Yokuşlu'ya teknik direktör Coudet tarafından çok şans verilmiyor ve yönetim 27 yaşındaki oyuncu için tekliflere açık.

GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

Premier Lig'den bir teklif almasına rağmen, Okay'ın önceliği ise ülkesine dönmek. Bu yüzden Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi için birçok neden var.

GALATASARAY HABERİ: Okay Yokuşlu Galatasaray'a! İspanyol basını duyurdu (GS spor haberi)

Galatasaray, transferi satın alma opsiyonlu bir şekilde bitirilebilir.

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