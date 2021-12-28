GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda bir orta saha takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündemine yeni bir ismi aldığı ifade edildi.

Mısır basınında yer alan iddialara göre daha önce Aliou Dieng için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, Al Ahly'in 8 milyon euro bonservis talebinde bulunmasından dolayı bu operasyonu rafa kaldırdığı aktarıldı.