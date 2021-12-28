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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar ara transfer sezonunda kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürürken, gündemine yeniden Hamdi Fathi'yi aldı. Mısır basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Hamdi Fathi için girişimlere başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 15:36
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda bir orta saha takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündemine yeni bir ismi aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

Mısır basınında yer alan iddialara göre daha önce Aliou Dieng için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, Al Ahly'in 8 milyon euro bonservis talebinde bulunmasından dolayı bu operasyonu rafa kaldırdığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

G.SARAY TRANSFER ROTASINI ONA ÇEVİRDİ
Aliou Dieng isminden vazgeçen Galatasaray'ın, bu kez rotasını bir başka isme çevirdiği ve bu ismin Hamdi Fathi olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

TAKIMININ DİNAMOSU
Öte yandan Hamdi Fathi için haberde övgü dolu sözler kullanılırken, takımının şu anda dinamosu olduğu ve teknik direktör Pitso Mosimane'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

OYUNCU AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR
Bununla beraber Hamdi Fathi'nin, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ve bu sebeple Galatasaray'a transferini istediği aktarıldı. Şu anda topun Al Ahly yönetiminde olduğu da detaylarda yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını açıkladı! Galatasaray Hamdi Fathi'yi istiyor

Ön libero mevkiinde forma giyen Hamdi Fathi bu sezon toplamda 9 gol 2 asistle oynadı.

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