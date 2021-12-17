Haberler Galatasaray Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

Avrupa'da yoluna devam etse de Süper Lig'de lider Trabzon'un 16 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Bu süreçte hakemlerin, Galatasaray aleyhine verdiği kararlar büyük tepki toplarken başkan Burak Elmas sessiz kalmakla suçlandı. Elmas, TFF'yi istifaya çağırdı ancak bu çıkış yönetim içinde yeterli bulunmadı, Rezan Epözdemir'den sonra Köksal Ünlü de istifa etti. İki isim sırada...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

Galatasaray Spor Kulübü'nde işler daha da kötüye gidiyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalsa da Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sinirleri gerdi. Bu süreçte Galatasaray aleyhine çalınan düdükler camianın tepkisini çekerken Başkan Burak Elmas, takımın haklarını yeterince savunamadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer aldı. Ardından Elmas, federasyona savaş açtı. Tüm kurulları istifaya davet eden Elmas, TFF'yi yayın havuzundan çıkmakla tehdit etti. Ancak bu çıkış yönetim içinde yeterli bulunmadı.

Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

SİSTEMATİK MUHALEFET VAR

Burak Elmas ile ters düşen Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etme kararı aldı. Epözdemir, ilk açıklamasında "Galatasaray'ın hakları yenilirken, Galatasaray'a karşı kategorik ve sistemik bir muhalefet varken, adeta bir düşmanlık varken, Galatasaray hak ve menfaatlerini gerektiği gibi savunamadık. Bu istifa sebeplerimden birisidir" şeklinde konuştu. Ayrılık kararı kesinleşen Epözdemir bugün düzenleyeceği basın toplantısında ayrılık kararını birinci ağızdan açıklayacak ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma nedenlerini anlatacak.

Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

GÜN VE KESKİN DE AYRILIYOR

Epözdemır'ın ardından dün de Köksal Ünlü istifasını verdi. Kendi iradesiyle görevden ayrıldığını ifade eden Ünlü istifasının nedenini, "Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır" diye açıkladı. İstifa sayısı ikiye çıkarken yönetimden ayrılması beklenen diğer isim Işıtan Gün... Yönetime girdikten sonra Florya'nın başına geçmesi beklenen Gün, Fatih Terim'den veto yemişti. Bunun yanı sıra yedek üyeler arasında yer alan İbrahim Reha Keskin'in de istifası cebinde...

Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEK!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisiyle ilgili sert ifadeler kullansa da Rezan Epözdemir'le yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi. İnternet sitesinden bir mesaj yayınlayan Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca sergilediği başarılı çalışmaları için Galatasaray adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beşiktaş derbisinin ardından kulüp sözcüsü Remzi Sanver'le ters düşen Epözdemir, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçından sonra basına konuşmak istemiş ancak veto yemişti. Hande Ocak Başev'in CEO'luğa atanmasından haberdar edilmediği belirtilen Epözdemir, son yönetim toplantısında da başkanla tartışınca kriz tavan yaptı.

Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

6 AYDA DESTEĞİ AZALDI

Haziran ayında Eşref Hamamcıoğlu ile büyük bir yarış içine giren ve seçimden zaferle ayrılan Burak Elmas, 6 aylık görev dönemi sonunda ciddi şekilde yıprandı. Özellikle ligde alınan kötü sonuçların ardından TFF'yle girdiği mücadelede istediği sonuçları alamaması taraftar desteğinin de azalmasına yol açtı. Burak Elmas için sosyal medyada istifa çağrıları her geçen gün artarken şimdi gözler yeniden Galatasaray Başkanı'na çevrildi. Öte yandan 19 Ağustos'ta Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt da istifasını verdi.

DİĞER
Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!
Terörist saldırısında kolu ve bacağını kaybeden İbrahim Yüzer'i aşkı hayata bağladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor