Galatasaray'da yangın var! İstifalar arka arkaya

Galatasaray Spor Kulübü'nde işler daha da kötüye gidiyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalsa da Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sinirleri gerdi. Bu süreçte Galatasaray aleyhine çalınan düdükler camianın tepkisini çekerken Başkan Burak Elmas, takımın haklarını yeterince savunamadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer aldı. Ardından Elmas, federasyona savaş açtı. Tüm kurulları istifaya davet eden Elmas, TFF'yi yayın havuzundan çıkmakla tehdit etti. Ancak bu çıkış yönetim içinde yeterli bulunmadı.





SİSTEMATİK MUHALEFET VAR



Burak Elmas ile ters düşen Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etme kararı aldı. Epözdemir, ilk açıklamasında "Galatasaray'ın hakları yenilirken, Galatasaray'a karşı kategorik ve sistemik bir muhalefet varken, adeta bir düşmanlık varken, Galatasaray hak ve menfaatlerini gerektiği gibi savunamadık. Bu istifa sebeplerimden birisidir" şeklinde konuştu. Ayrılık kararı kesinleşen Epözdemir bugün düzenleyeceği basın toplantısında ayrılık kararını birinci ağızdan açıklayacak ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma nedenlerini anlatacak.



