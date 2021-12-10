Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

REAL MADRID KARARINI VERDİ! calciomercatoweb'de yer alan habere göre; Luka Jovic son birkaç haftada gösterdiği performansla 'hazır' olduğunun mesajını verdi.

Real Sociedad'a karşı 1 gol atan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında da iyi bir maç çıkaran Sırp hücum oyuncusu göze girdi. Jovic'in bu formu sonrası Real Madrid, Benzema'ya yardımcı bir isim olarak genç golcünün takımda tutulması kararını verdi.