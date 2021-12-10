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Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'in Sırp golcüsü Luka Jovic transferin gözdesi konumuna gelmişti. Takımdan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcuya Galatasaray, Inter ve Milan talip olmuştu. Jovic'in, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alması taraftarları heyecanlandırmıştı. Real Madrid, birçok ekibin radarında bulunan futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 16:09 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 16:09
Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Jovic'in talipleri artıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Jovic'i listesine almıştı. Sırp yıldızın sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları takibe alması taraftarı heyecanlandırdı.

Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

İTALYA'DAN 2 TALİP!
Kiralık transferi gündemde olan 23 yaşındaki futbolcuya Çizme ekipleri kanca attı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Luka Jovic'e İtalya'dan Milan ve Inter talip oldu.

Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

Alexis Sanchez'i kadroda düşünmeyen Inter'in, Şilili futbolcunun transfer edilmesi durumunda Edin Dzeko'ya alternatif olarak Luka Jovic'i düşündüğü ifade edildi. Hücum hattından istenen verimi alamayan Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğinin altı çizildi.

Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

REAL MADRID KARARINI VERDİ!
calciomercatoweb'de yer alan habere göre; Luka Jovic son birkaç haftada gösterdiği performansla 'hazır' olduğunun mesajını verdi.

Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

Real Sociedad'a karşı 1 gol atan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında da iyi bir maç çıkaran Sırp hücum oyuncusu göze girdi. Jovic'in bu formu sonrası Real Madrid, Benzema'ya yardımcı bir isim olarak genç golcünün takımda tutulması kararını verdi.

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