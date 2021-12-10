Real Madrid'den Luka Jovic kararı! Galatasaray...

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Jovic'in talipleri artıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Jovic'i listesine almıştı. Sırp yıldızın sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları takibe alması taraftarı heyecanlandırdı.
İTALYA'DAN 2 TALİP!
Kiralık transferi gündemde olan 23 yaşındaki futbolcuya Çizme ekipleri kanca attı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Luka Jovic'e İtalya'dan Milan ve Inter talip oldu.
Alexis Sanchez'i kadroda düşünmeyen Inter'in, Şilili futbolcunun transfer edilmesi durumunda Edin Dzeko'ya alternatif olarak Luka Jovic'i düşündüğü ifade edildi. Hücum hattından istenen verimi alamayan Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğinin altı çizildi.