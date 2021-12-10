Avrupalı Aslan!

Galatasaray bir kez daha farkını ortaya koydu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne veda ederken sarı-kırmızılılar turu geçmeyi başardı. Süper Lig'de beklentilerin altında kalsa da Cimbom, Lazio deplasmanından 1 puan almayı başardı ve E Grubu'ndan namağlup lider çıkmayı başardı. İtalyan ekibiyle 0-0 berabere kalan temsilcimiz gruptan ilk sırada çıktığı için statü gereği şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turunda mücadele edecek.

ARTIK YENİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Galatasaray sadece turu geçmekle kalmadı, Türkiye'ye de puan kazandırdı. Galatasaray son 16 turunda maçlarını 10-17 Mart tarihlerinde oynayacak. Muhtemel rakipleri ise son 32 play-off turundan gelen takımlardan birisi olacak. Öte yandan E Grubu'nu ikinci sırada bitiren Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple play-off maçı yapacak. Grubun diğer maçında Marsilya, Lokomotiv'i 1-0 yendi ve Konfederasyon Kupası'na gitti.

HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?

Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Betis ve Zagreb grubunu ikinci tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nden ise Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit Avrupa Ligi'ne geldi. Turu geçen bu takımlardan birisi Galatasaray ile eşleşecek.

3 KEZ DALYA

Galat8asaray, Avrupa kupalarında dün akşam 300. maçına çıktı ve bir üst tura adını yazdırdı. 106 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, Lazio karşısında 80. beraberliğini elde etti. Cimbom, Avrupa'da oynadığı 114 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Temsilcimiz oynadığı maçlarda rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.