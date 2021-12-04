Haberler Galatasaray Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Bu sezon hücum hattından istenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 1.97 boyundaki Mali'li golcü Kalifa Coulibaly'nin peşine düştü. 30 yaşındaki futbolcu için ocak ayında FC Nantes ile temasa geçileceği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 11:09
Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla sınıfı geçemedi. Süper Lig'de Mohamed'in 4, Diagne ve Halil ise birer golleri var.

Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Bu da Süper Ligdeki 11 takımdan daha az... Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Sadece Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı.

Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Bu durum takımın lig performansını aşağıya çekerken ligde 8. sırada kendisine yer bulabilen Galatasaray'ın bu sezon 14 haftada sadece 19 golü var. Ocak ayında gol sorununu çözmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer listesindeki futbolcular için harekete geçecek.

Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

İLK HEDEF KALIFA COULIBALY
Buna göre Cimbom'da öne çıkan isim Nantes'ta forma giyen 1.97 boyundaki Malili golcü Kalifa Coulibaly oldu.

Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında makul bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

KALIFA COULIBALY KİMDİR?
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 tarihinde Mali'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.97 boyundaki futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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