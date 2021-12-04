Ocak bombası! 1.97'lik Kalifa Coulibaly Galatasaray'a

Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla sınıfı geçemedi. Süper Lig'de Mohamed'in 4, Diagne ve Halil ise birer golleri var.

Bu da Süper Ligdeki 11 takımdan daha az... Bu isimler Avrupa Ligi grup maçlarında henüz gol atamadı. Sadece Diagne eleme maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı.