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Galatasaray maçı sonu oldu! Boubacar Kamara takımdan ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Galatasaray sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz zorlu karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemişti. Fransız ekibinde en çok eleştirilen isimlerden biri de Boubacar Kamara olmuştu. Galatasaray maçındaki performansı ile iyice gözden düşen Fransız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 17:43 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 18:15
Galatasaray maçı sonu oldu! Boubacar Kamara takımdan ayrılıyor

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.

NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 4-2'lik skorla kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Marsilya cephesinde ise bu mağlubiyetin yankıları ise devam ediyor.

Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Boubacar Kamara'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Fransız basınında yer alan haberde Kamara'nın basın toplantısını boykotetme kararının ardından ise okları üzerine çektiği aktarıldı.

2022 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcunun sözleşme uzatmak istemediği ve bu nedenle performansının iyice düştüğü iddia edildi.

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