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Galatasaray Mostafa Mohamed transferi için düğmeye bastı! Menajerine o talimat...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed bilmecesi sona eriyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in "Sözleşmesini uzatacağız" dediği golcü futbolcu için sarı kırmızılılar, ilk adımı attı. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak için oyuncunun menajerine talimat verdi. İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 16:26 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 16:26
Galatasaray Mostafa Mohamed transferi için düğmeye bastı! Menajerine o talimat...

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin Mısır basınında önemli bir habere yer verildi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in "Sözleşmesini uzatacağız" dediği golcü isim için, önemli bir gelişme yaşandığı kaydedildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ!
Edinilen bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, Mostafa Mohamed'in menajerine transfer için talimat verdi. Sarı kırmızılılar, Mohamed'in menajerine 'kesin transfer edeceğiz' bilgisini iletti.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Galatasaray yönetiminin bu hareketinin ardından Mostafa Mohamed'in menajeri aracılığı ile Zamalek'e resmi bir yazı gönderilecek ve pazarlık süreci başlayacak. Mostafa Mohamed'in serbest kalma maddesi 4 milyon euro.

GİRİŞİMLER HIZLANDI
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Zamalek kulübü yetkililerinin son açıklamalarının ardından bu kararı aldığı ve işlemleri hızlı bir şekilde halletmek istediği ifade edildi.

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