Galatasaray Mostafa Mohamed transferi için düğmeye bastı! Menajerine o talimat...

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin Mısır basınında önemli bir habere yer verildi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in "Sözleşmesini uzatacağız" dediği golcü isim için, önemli bir gelişme yaşandığı kaydedildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ!

Edinilen bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, Mostafa Mohamed'in menajerine transfer için talimat verdi. Sarı kırmızılılar, Mohamed'in menajerine 'kesin transfer edeceğiz' bilgisini iletti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Galatasaray yönetiminin bu hareketinin ardından Mostafa Mohamed'in menajeri aracılığı ile Zamalek'e resmi bir yazı gönderilecek ve pazarlık süreci başlayacak. Mostafa Mohamed'in serbest kalma maddesi 4 milyon euro.

GİRİŞİMLER HIZLANDI

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Zamalek kulübü yetkililerinin son açıklamalarının ardından bu kararı aldığı ve işlemleri hızlı bir şekilde halletmek istediği ifade edildi.



